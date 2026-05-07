Москва7 мая Вести.Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна рассказала, что видела вещи неземного происхождения, и пообещала провести пресс-конференцию, когда данные о них будут рассекречены, пишет издание NewsNation.

По словам конгрессвумен, в хранилище секретной информации она видела подтверждения существования вещей, объяснения которым нет.

Я видела подтверждения, которые заставляют меня поверить в существование вещей, которые мы не можем объяснить. Я видела вещи нечеловеческого происхождения, которые не сделаны людьми... Когда информация об этом будет рассекречена, я проведу пресс-конференцию и продемонстрирую вам, что мы увидели сказала Луна в подкасте pod Force One

Ранее Daily Mail писала об истории американского астронавта Брайана Бинни, который после диагностирования у него неизлечимой болезни рассказал о происшествии с НЛО в его доме в Калифорнии. По словам астронавта, его разбудили яркие световые вспышки в четыре часа утра, подлетев к окну спальни, они направились к нему, после "то ли изучали, то ли проверяли" мужчину и затем медленно растворились.