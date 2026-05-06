DM: астронавт США перед смертью рассказал о встрече с НЛО в Калифорнии

Американский астронавт решился рассказать о контакте с НЛО перед смертью DM: астронавт США перед смертью рассказал о встрече с НЛО в Калифорнии

Москва6 мая Вести.Американский астронавт Брайан Бинни после обнаружения неизлечимой болезни поделился историей о загадочном происшествии с неопознанным летающим объектом (НЛО) в Калифорнии. Его историю цитирует Daily Mail (DM).

Бинни совершил 33 боевых вылета за время своей карьеры, а также принимал участие в разработке космического аппарата SpaceShipOne. Кроме того, в 2004 году Бинни стал вторым коммерческим астронавтом в истории.

Однако еще до этого, в декабре 2003 года, он пережил шокирующий инцидент. По словам пилота, его разбудили яркие световые вспышки в четыре часа утра, когда он находился в своем доме в Калифорнии.

Пока я лежу здесь, мне кажется, что кто-то включил телевизор, и эти вспышки света возникают из-за смены кадров. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Они то ли они изучали меня, то ли проверяли и не нашли ничего интересного, но все это медленно растворялось рассказал астронавт

По его словам, два ярких огонька подлетели прямо к окну его спальни, после чего направились к телу, словно проводя исследование.

Рассказать правду астронавт решился лишь после того, как врачи обнаружили у него неизлечимое заболевание. Брайан Бинни скончался в 2022 году в возрасте 69 лет. Его супруга Валери предположила, что таинственные сущности приходили проверить готовность ее мужа к великим делам, что в итоге помогло ему выиграть главный космический приз.

Как пишет DM, этот случай лег в основу нового документального фильма, который создавался на протяжении пяти лет.

В США последовательно растет интерес к теме НЛО. Так, в апреле президент Дональд Трамп пообещал рассекретить архивы по неопознанным летающим объектам.

Американские СМИ также сообщали, что ФБР подключилось к расследованию пропажи без вести и смерти ряда американских ученых, в том числе связанных со сферами космоса, ядерных разработок и НЛО.