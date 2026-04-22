ФБР занялось расследованием исчезновений и смертей ученых в США Los Angeles Times: ФБР подключилось к расследованию исчезновений ученых в США

Москва22 апр Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к масштабному расследованию пропажи без вести и смерти ряда американских ученых, в том числе связанных со сферами космоса, ядерных разработок и НЛО. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме в связи с рядом непонятных случаев гибели и исчезновения специалистов. Позже конгрессмены обратились к Минэнерго США, Пентагону, ФБР и NASA с просьбой предоставить сведения об этих инцидентах.

ФБР во вторник заявило, что оно начало масштабное расследование смертей или исчезновений как минимум десяти ученых и сотрудников, связанных с крайне секретными исследованиями следует из публикации

В СМИ активно обсуждается тема исчезновения экспертов, связанных с конфиденциальными госразработками, после пропажи без вести отставного генерала ВВС 68-летнего Уильяма Нила Маккасланда. Он руководил исследовательскими проектами в лаборатории и, вероятно, имел доступ к военным секретам, в том числе к информации о ядерном оружии и НЛО.

Также исчезли аэрокосмический инженер, создатель никелевого суперсплава "мондалой" Моника Хасинто Реза и два сотрудника Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Еще четверо ученых погибли с июля 2024 года, среди них – физик Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэр, фармацевтический исследователь Джейсон Томас и ученый из NASA Фрэнк Майвальд.