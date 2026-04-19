Трамп провел совещание в Белом доме по гибели и исчезновению ученых

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме специальную встречу в связи с серией непонятных случаев гибели и пропажи без вести экспертов, занимавшихся конфиденциальными государственными разработками. Об этом сообщило издание Fox News.

На совещании Трамп выразил мнение, что происшествия, вероятно, случайны, но подчеркнул их тревожный характер. Он заявил, что результаты расследования станут известны в ближайшие десять дней. Поводом для проверки послужила смерть 34-летней исследовательницы Эми Эскридж в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально признанная самоубийством, однако подробности которой остаются закрытыми.

Эми Эскридж, соучредительница "Института экзотической науки", специализировалась на экспериментальных идеях двигателей и называла свою работу "исследованиями антигравитации". В интервью 2020 года она говорила о угрозах и попытках саботажа после заявлений о научном прорыве. Помимо нее, в цепочку инцидентов вошли исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, сотрудницы NASA Моники Хасинто Резы и подрядчика Стивена Гарсии, а также смерти астрофизика Карлы Гриллмайер (или Карла Гриллмайра), физика MIT Нуну Лоурейро и сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнка Майвальда.

Все эти люди были связаны с закрытыми проектами в сферах космоса, ядерной энергии и обороны, включая исследования неопознанных летающих объектов. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило осведомленность о происшествиях среди своих сотрудников и начало проверку.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Белый дом планирует "провести тщательное расследование в тесном взаимодействии с Федеральным бюро расследований". Трамп охарактеризовал ситуацию как "довольно серьезную" и пообещал обнародовать выводы в течение полутора недель. Члены Конгресса США уже обратили внимание на наличие в списке не только космонавтов, но и специалистов по НЛО.