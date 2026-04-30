Трамп отреагировал на обеспокоившие общественность смерти ученых в США Трамп утверждает, что обеспокоившие общественность смерти ученых не связаны

Москва30 апр Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, связанную с исчезновением и гибелью ряда известных в стране ученых, занимавшихся конфиденциальными государственными разработками.

По мнению политика, эти случаи не имеют между собой связи.

Таким мнением американской лидер поделился, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

Пока мы не обнаружили значительной связи между этими инцидентами сказал Трамп

Он подчеркнул, что каждый случай следует рассматривать отдельно, а причины гибели варьируются — от хронических заболеваний и других причин.

Глава Белого дома также отметил, что количество таких инцидентов недостаточно велико, чтобы говорить о системной проблеме.

У нас много ученых. Десять случаев, если рассматривать в совокупности, представляются значительными. Но в сравнении с общим числом ученых это небольшой процент. У нас тысячи, сотни тысяч специалистов добавил он

Ранее Трамп пообещал разобраться в причинах исчезновения и гибели 11 американских ученых. По данным СМИ, за последние 4 года по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести.

Поводом для проверки послужила смерть 34-летней исследовательницы Эми Эскридж в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально признанная самоубийством, однако подробности которой остаются закрытыми.

Эми Эскридж, соучредитель "Института экзотической науки", специализировалась на экспериментальных идеях двигателей и называла свою работу "исследованиями антигравитации". В интервью 2020 года она говорила об угрозах и попытках саботажа после заявлений о научном прорыве.

Помимо нее, в цепочку инцидентов вошли исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, сотрудницы NASA Моники Хасинто Резы и подрядчика Стивена Гарсии, а также смерти астрофизика Карлы Гриллмайер (или Карла Гриллмайра), физика MIT Нуну Лоурейро и сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнка Майвальда.

Все эти люди были связаны с закрытыми проектами в сферах космоса, ядерной энергии и обороны, включая исследования неопознанных летающих объектов. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило осведомленность о происшествиях среди своих сотрудников и начало проверку.