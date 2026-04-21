Конгресс США обратился в ФБР за информацией о смертях ученых

Москва21 апр Вести.Конгрессмены-республиканцы Джеймс Кемер и Эрик Берлинсон обратились к Минэнерго США, Пентагону, ФБР и NASA с просьбой предоставить информацию о смертях и исчезновениях ряда американских ядерщиков и исследователей космоса за последние несколько лет.

В обращении конгрессменов указывается, что подобные инциденты могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США.

Законодатели также попросили ведомства прояснить, какие меры принимаются для защиты инженеров, получивших доступ к секретным сведениям.

Ранее президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме специальную встречу в связи с серией непонятных случаев гибели и пропажи без вести экспертов, занимавшихся конфиденциальными государственными разработками.