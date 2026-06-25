Трамп сообщил, что США не наносили ракетный удар по школе в Минабе

Трамп заявил о непричастности США к ракетному удару по школе в Иране Трамп сообщил, что США не наносили ракетный удар по школе в Минабе

Москва25 июн Вести.Американский президент Дональд Трамп отверг утверждения о причастности Соединенных Штатов к ракетному удару по школе для девочек в иранском Минабе, произошедшему в марте.

Такое заявление политик сделал в ходе встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава государства выразил сомнение в том, что когда-либо удастся достоверно установить виновных в произошедшем, поскольку в тот период "ракеты летали повсюду и со всех сторон", и назвал случившееся ужасным.

Кто-то сказал, что это была наша ракета? Не думаю, что это были мы заявил Трамп

Он также отметил, что в случае выявления истинных виновников трагедии, ими "точно не окажутся США".

Ранее официальный представитель Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Вашингтон атаковал школу для девочек в иранском Минабе ракетами Tomahawk, намереваясь добиться наибольшего числа жертв.