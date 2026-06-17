В рассекреченных документах NASA нашли упоминание "базы пришельцев" на Луне

В NASA допустили существование "базы пришельцев" на Луне В рассекреченных документах NASA нашли упоминание "базы пришельцев" на Луне

Москва17 июн Вести.В рассекреченных материалах NASA обнаружено упоминание возможной "инопланетной базы" на Луне, сообщает британская газета Daily Mirror.

В опубликованных американскими властями файлах была найдена 55-минутная аудиозапись закрытого совещания NASA, проведенного после окончания миссии "Аполлон-16" в 1972 году.

Во время обсуждения результатов экспедиции сотрудники агентства говорили о лазерных измерениях, гравитации спутника и аномалиях. В частности, речь зашла об "огромной дыре" рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны.

Это может быть инопланетная звездная база или что-то в этом роде. В любом случае на следующем слайде уже видимая сторона Луны сказал один из участников собрания

Как отмечает издание, реплика прозвучала в шутливом контексте. После этого участники совещания продолжили обсуждение и начали иронизировать по поводу необычного объекта на поверхности спутника Земли.

Аудиозапись была обнародована на сайте Пентагона 12 июня вместе с еще 71 файлом. Публикация стала частью процесса рассекречивания материалов об НЛО и возможных внеземных формах жизни. Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и профильным ведомствам начать обнародование таких документов.