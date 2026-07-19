Уфолог Рэндл: файлы Пентагона об НЛО могут доказать визит инопланетян на Землю

У Пентагона могут быть доказательства визита инопланетян на Землю, заявил уфолог Уфолог Рэндл: файлы Пентагона об НЛО могут доказать визит инопланетян на Землю

Москва19 июл Вести.В неопубликованных файлах из архива Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО) могут содержаться доказательства того, что инопланетяне посещали Землю. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.

Собеседник агентства предположил, что у американского военного ведомства могут оставаться материалы об НЛО, которые Пентагон не планирует раскрывать.

И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать сказал Рэндл

Эксперт не исключил, что публикация соответствующих документов может быть ограничена соображениями национальной безопасности.

11 июля Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных документов относительно наблюдений за НЛО. Ведомство обнародовало 40 файлов - 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения.