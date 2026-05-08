"Никакого вау-эффекта": астрономы из ИКИ РАН оценили файлы Пентагона об НЛО Российские астрономы из ИКИ РАН проанализировали файлы Пентагона об НЛО

Москва8 мая Вести.Пентагон не опубликовал никаких сенсационных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Такую оценку дали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В своем Telegram-канале эксперты поделились мнением о первой партии опубликованных файлов и документов от министерства войны США.

Откровенно говоря, ничего с "вау эффектом" сходу найти не удалось… Опять же, большинство материалов получено в Ираке, Афганистане и Сирии, рядом со всеми [файлами] есть гео-пометки, где, понятно, чего только не летает говорится в сообщении

Однако в лаборатории допустили, что будущие публикации будут более интересными. Пентагон обещал обновлять архив рассекреченных данных об НЛО еженедельно. В рамках первого пакета было обнародовано больше 160 файлов. ФБР также рассекретило материалы проверок фрагментов НЛО.

Ранее в файлах Пентагона нашли фотографии, сделанные на поверхности Луны участниками миссии Apollo 17. Они также запечатлели неопознанные явления.