Москва7 авг Вести.Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных материалах о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Оно содержит несколько видео, предположительно снятых на Ближнем Востоке. Одно из них датировано 2025 годом — на кадрах запечатлен неопознанный летающий объект над жилым кварталом, однако локация не уточняется.

Другие кадры демонстрируют неопознанные объекты на фоне горных массивов, а также зафиксировали их движение вдоль борта корабля.

Предпоследняя по счету подборка документов была опубликована 11 июля. В нее вошел доклад Минэнерго США о событии, случившемся в сентябре 2015-го. Согласно отчету, двое сотрудников министерства тогда предприняли преследование неизвестного объекта, проникшего в зону воздушного пространства над ядерным комплексом Pantex.

Ранее американский писатель и уфолог Кевин Рэндл заявил, что в неопубликованных файлах из архива Пентагона о НЛО могут содержаться доказательства того, что инопланетяне посещали Землю. По его мнению, у американского военного ведомства могут оставаться материалы об НЛО, которые Пентагон не планирует раскрывать.