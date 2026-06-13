Третья попытка найти соседей по Вселенной: Пентагон вновь выложил файлы об НЛО Пентагон опубликовал третью группу файлов об НЛО

Москва13 июн Вести.Пентагон опубликовал третью подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

Как напомнил пресс-секретарь военного ведомства США Шон Парнелл, "коллекция по-прежнему размещена на WAR.GOV/UFO, министерство будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе".

Он отметил, что на фоне беспрецедентного уровня интереса сайт Пентагона с файлами об НЛО "зафиксировал более 1,7 миллиарда посещений по всему миру с момента его запуска 8 мая 2026 года".

Парнелл добавил, что Пентагон и другие американские ведомства "активно работают над следующей группой файлов". В межведомственном проекте задействованы Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA.

Как и в предыдущих публикациях, новые документы не содержат выводов о том, считают ли власти США наблюдаемые явления свидетельством внеземной жизни или угрозой национальной безопасности.

По указания президента США Дональда Трампа Пентагон обнародовал первую порцию файлов об НЛО 8 мая, вторую – 22 мая. В частности, вторая партия содержала 116-страничную документацию о серии наблюдений на секретном объекте в Нью-Мексико в 1948–1950 годах. В "свежей" группе файлов обнаружен доклад Центрального разведывательного управления США, в котором описывается возможный полет "летающих тарелок" между Будапештом и Москвой.