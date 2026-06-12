В файлах Пентагона есть сведения о полете НЛО по маршруту Будапешт – Москва

ЦРУ в докладе упоминает полет НЛО из Будапешта в Москву в 1955 году В файлах Пентагона есть сведения о полете НЛО по маршруту Будапешт – Москва

Москва12 июн Вести.В третьей части рассекреченных документов Пентагона, посвященных неопознанным летающим объектам, обнаружен доклад Центрального разведывательного управления США, в котором описывается возможный полет "летающих тарелок" между Будапештом и Москвой. По данным ЦРУ, полет мог происходить в 1955 году, выяснило РИА Новости.

Согласно материалам, источник ЦРУ — гражданин США венгерского происхождения — сообщил, что в ноябре 1955 года получил письмо от своей племянницы из Будапешта. Девушка рассказала о загадочных объектах, которые несколько недель держали местных жителей в напряжении. В отрывке из послания, приведенном в докладе, говорится. что "летающие тарелки" (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии".

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К письму прилагался рисунок, на котором был показан строй и предполагаемый курс неопознанных объектов. Согласно схеме, они якобы перемещались между Будапештом и Москвой, хотя точное направление движения на рисунке не указано. Сам источник отметил, что это был первый раз, когда его племянница упомянула такие объекты в письмах.

Американские власти с 8 мая начали публикацию обещанных президентом Дональдом Трампом файлов по НЛО. В открытом доступе уже появились десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Пентагон заявил, что будет выкладывать новые документы об НЛО каждые несколько недель.