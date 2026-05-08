Москва8 мая Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило материалы проверок найденных 7 июля 1947 года металлических фрагментов в Нью-Гэмпшире. Металлические фрагменты наблюдались в небе над Уэст-Ринджем.

ФБР проводила проверку на фоне сообщений о неких "летающих дисках" – неопознанных летающих объектах, упавших примерно в 700 футах (213 метрах) от железнодорожного полотна. Упавшие на землю металлические объекты были подвергнуты тщательному химическому анализу.

Было установлено, что они представляют собой обычный литой чугун, подвергшийся очень высокой степени нагрева отмечается в служебной записке ФБР от 29 июля 1947 года

В записке детективов из ФБР отмечается, что на чугуне из-за нагрева образовались чешуйки, которые сначала были приняты за какой-то металлический сплав. При этом эксперты пришли к выводу, что версия падения металлических фрагментов с большой высоты выглядит сомнительной. Они посчитали, что при падении в земной атмосфере небольшие частицы потеряли бы большую часть тепловой энергии до падения на поверхность и не вызвали бы воспламенения на земле. Поэтому эксперты Массачусетского технологического института (MIT) проверяли версию о том, что обнаруженные фрагменты могут быть частью вкладыша трубы или парового котла паровоза, учитывая близость места обнаружения фрагментов к железнодорожным путям. Но эта версия в итоге не подтвердилась.

В документе ФБР приводятся данные измерений четырех обнаруженных металлических предметов. Специалисты пришли к выводу, что все они могли быть частями полого чугунного цилиндра. Определены размеры этого цилиндра - восемь дюймов диаметром и 3/16 дюйма толщиной. Также было высказано предположение, что такие чугунные полые цилиндры могли использоваться в Нью-Мексико при разработке управляемой ракеты. Впрочем, привлеченные ФБР эксперты не исключили и другие возможные объяснения.

8 мая 2026 года Белый дом приступил к публикации связанных с НЛО материалов. Президент США Дональд Трамп пообещал повысить степень прозрачности в вопросах об НЛО. Помимо ФБР материалы о неопознанных летательных объектах собирал также Пентагон. В частности, военное ведомство США рассказало о странном случае с американскими астронавтами на Луне.