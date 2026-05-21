В Казахстане ответили на информацию Пентагона об НЛО над республикой

Москва21 мая Вести.В распоряжении Министерства обороны Казахстана нет доказательств, свидетельствующих о появлении неопознанных летающих объектов (НЛО) над территорией республики в 1994 году, которые упоминаются в опубликованных Пентагоном архивах. Заявление казахстанского оборонного ведомства приводит портал Tengrinews.

Отмечается, что представленная Пентагоном информация не может быть подтверждена.

В распоряжении Министерства обороны Республики Казахстан отсутствуют доказательства или официальные заключения, свидетельствующие о фиксации на территории Республики Казахстан объектов внеземного происхождения говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что данные американской стороны основаны на субъективных показаниях "отдельных физических лиц" и не подкреплены объективными фактами.

В начале мае Министерство войны Соединенных Штатов начало публикацию документов о неопознанных летающих объектах. В числе первых Пентагон обнародовал снимки, сделанные лунной миссией Apollo 17. На них видны неопознанные объекты.