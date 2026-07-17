Вэнс скептически относится к теории о скрываемых США останках инопланетян

Вэнс прокомментировал теории о скрываемых властями США останках инопланетян Вэнс скептически относится к теории о скрываемых США останках инопланетян

Москва17 июл Вести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что с сомнением относится к теориями о том, что правительство Соединенных Штатов якобы скрывает на секретных базах обломки кораблей инопланетян и их останки.

По его мнению, информация "обязательно просочилась бы в общественное поле", если бы во владении американских властей были останки пришельцев.

Я правда хочу разобраться в этом вопросе, но честно говорю - я пока не видел доказательств, что у нас есть останки инопланетян сказал Вэнс в подкасте Джо Рогана на YouTube

Вице-президент США добавил, что старается оставаться непредвзятым в этом вопросе.

Ранее Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных документов, касающихся наблюдений за неопознанными летательными объектами (НЛО). В общей сложности были обнародованы 40 файлов - 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения.