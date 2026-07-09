В NASA сообщили, что станция New Horizons вышла из режима гибернации NASA: станция New Horizons вышла из гибернации и готова отправлять данные

Москва9 июл Вести.Американская автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации и готова передавать собранные научные данные. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Аппарат, как отмечается, вышел из 321-дневного периода гибернации, начавшегося 7 августа 2025 года.

New Horizons вернулась в рабочее состояние и готова начать передачу научных данных, собранных в далеком поясе Койпера, далеко за пределами Плутона говорится в сообщении

Сейчас аппарат удален от Земли почти на 9,5 миллиарда километров. Радиосигналу требуется примерно 8 часов 52 минуты, чтобы преодолеть это расстояние.

Ранее британская газета Daily Mirror написала, что в рассекреченных материалах NASA есть упоминание возможной "инопланетной базы" на Луне. В файлах была найдена 55-минутная аудиозапись закрытого совещания агентства, которое прошло после окончания миссии "Аполлон-16" в 1972 году. Во время обсуждения результатов экспедиции речь зашла об "огромной дыре" рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны.