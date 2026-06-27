NASA готовит запуск спутника для спасения падающей орбитальной обсерватории NASA готовится к миссии по спасению падающей орбитальной обсерватории

Москва27 июн Вести.Космическое агентство NASA готовится запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift, следует из заявления на официальном сайте агентства.

Отмечается, что запуск спутника должен состояться не ранее вторника, 30 июня, в 06​​​.23 по местному времени (13.23 мск) с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана.

Роботизированный спутник обслуживания LINK... состыкуется с Swift, схватит его и постепенно поднимет на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли в конце этого года уточняется в заявлении NASA

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире агентства Шон Домагал-Голдман охарактеризовал запуск спутника как миссию "с большим риском и большой выгодой". По его словам, NASA "многое выиграет" от попытки спасти орбитальную обсерваторию, так как это "обойдется дешевле, чем заменить ее".

Swift ведет наблюдения за гамма-всплесками уже более 20 лет. За годы эксплуатации высота полета обсерватории сократилась с 585 до 373 километров. Если ситуацию не изменить, аппарат может начать неконтролируемое снижение.

Ранее в NASA сообщили о планах создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы.