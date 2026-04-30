Москва30 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну в перспективе ближайших двух лет – к моменту завершения его второго срока во главе государства.
Таким мнением американской лидер поделился, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с экипажем лунной миссии "Артемида-2" в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.
У нас хорошие шансысказал он, добавив, что работа в этом направлении проходит "с опережением графика"
В свою очередь глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что в вопросе высадки на Луну космическое агентство придерживается "осуществимого плана".
Мы занялись запуском ракет на Луну с хорошей периодичностью. Недавно миссия "Артемида-2" совершила облет (естественного спутника Земли – прим. ред.). В 2027 году мы запустим миссию "Артемида-3", на 2028-й мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность (Луны – прим. ред.)поделился планами глава NASA
Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде и вернулся на Землю в ночь на 11 апреля.
Предыдущий пилотируемый запуск к Луне был осуществлен более 50 лет назад.
Миссия "Артемида-2" установила новый рекорд по дальности полета человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.
В конце 2025 года Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление позиций страны в космической сфере. Документ, среди прочего, предусматривает развитие технологий и привлечение частных компаний к освоению космоса.