Трамп отметил высокую вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года Трамп отметил высокую вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну в перспективе ближайших двух лет – к моменту завершения его второго срока во главе государства.

Таким мнением американской лидер поделился, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с экипажем лунной миссии "Артемида-2" в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

У нас хорошие шансы сказал он, добавив, что работа в этом направлении проходит "с опережением графика"

В свою очередь глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что в вопросе высадки на Луну космическое агентство придерживается "осуществимого плана".

Мы занялись запуском ракет на Луну с хорошей периодичностью. Недавно миссия "Артемида-2" совершила облет (естественного спутника Земли – прим. ред.). В 2027 году мы запустим миссию "Артемида-3", на 2028-й мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность (Луны – прим. ред.) поделился планами глава NASA

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" прошел 1 апреля в 18.35 по местному времени (01.35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде и вернулся на Землю в ночь на 11 апреля.

Предыдущий пилотируемый запуск к Луне был осуществлен более 50 лет назад.

Миссия "Артемида-2" установила новый рекорд по дальности полета человека от Земли — примерно в 406764 км от нашей планеты.

В конце 2025 года Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление позиций страны в космической сфере. Документ, среди прочего, предусматривает развитие технологий и привлечение частных компаний к освоению космоса.