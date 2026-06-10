NYT: астронавты НАСА вряд ли смогут высадиться на Луне в 2028 году

NYT: высадка астронавтов НАСА на Луну в 2028 году маловероятна NYT: астронавты НАСА вряд ли смогут высадиться на Луне в 2028 году

Москва10 июн Вести.Запланированная на 2028 год высадка человека на Луну в рамках миссии Artemis IV, по мнению экспертов, вряд ли состоится в указанные сроки. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Думаю, что я и большинство других людей сочли бы эту дату нереалистичной", — заявил ведущий аналитик и руководитель отдела космической политики Планетарного общества Кейси Драйер.

Аналогичную точку зрения выразили бывший директор коммерческого космического подразделения НАСА Фил Макалистер и заместитель директора Проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

Ключевая причина скептицизма — зависимость успеха миссии от решений глав SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. При этом ни одна из компаний пока не завершила разработку лунного посадочного модуля. Корабль SpaceX Starship неоднократно терпел аварии при испытаниях, а ракета New Glenn от Blue Origin взорвалась в конце мая на стартовой площадке во Флориде, повредив ее. Blue Origin планировала запустить модуль Blue Moon (MK1) уже в этом году.

Внешние факторы — погодные катаклизмы или очередной шатдаун правительства США — также могут повлиять на график, отмечают эксперты. Ранее глава НАСА Джаред Айзекман заявлял, что агентству, вероятно, придется использовать ракеты Falcon Heavy от SpaceX.