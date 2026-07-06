Глава NASA сообщил о космической гонке с Китаем за высадку на Луну

Глава NASA: США ведут гонку с Китаем за первенство в высадке на Луну Глава NASA сообщил о космической гонке с Китаем за высадку на Луну

Москва6 июл Вести.Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что Вашингтон и Пекин начали космическую гонку за первенство в высадке на Луну.

Китай наметил высадку тайконавтов на Луну на 2029 год, а США хотят осуществить проект возвращения астронавтов на спутник Земли к концу 2028 года, разница в сроках составляет "месяцы, а не годы", отметил Айзекман американской телекомпании CBS.

Китайцы развиваются с невероятной скоростью, и они, безусловно, способны на то, чего не смогли сделать Советы во время первой космической гонки заявил глава NASA

Айзекман уверен, что китайцам удастся реализовать проект и высадить тайконавтов на Луну.

Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты раньше них, и сделаем ли мы это на этот раз по-другому? Создадим ли мы базу, установим ли прочное присутствие? Думаю, ответ "да" добавил он

США в конце 1960-х - начале 1970-х годов совершили несколько пилотируемых миссий с высадкой на Луну. Первым человеком на Луне стал Нил Армстронг в 1969 году, последним на данный момент — Юджин Сернан, покинувший Луну 14 декабря 1972 года.

Газета The New York Times в июне писала, что запланированная на 2028 год высадка человека на Луну в рамках американской миссии Artemis IV, по мнению экспертов, вряд ли состоится в эти сроки.