NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы

Москва27 мая Вести.Перспективная база на Луне будет готова к размещению астронавтов на длительные периоды в специализированных постоянных жилых модулях ориентировочно в 2030-х годах, сообщает NASA.

Согласно уточненным планам американского космического ведомства, с 2029 года по начало 2030-х годов начнется создание постоянной инфраструктуры базы, включая системы энергообеспечения. Высадка двух астронавтов на поверхность Луны планируется на 2028 год. В апреле четыре астронавта уже совершили облет вокруг спутника Земли.

Кроме того, NASA выделило компаниям Astrolab и Lunar Outpost по 220 миллионов долларов на создание и доставку лунных вездеходов. Компания Blue Origin получила контракт на сумму 188 миллионов долларов на доставку луноходов на поверхность Луны.