NYT узнала о планах США закрепиться на Луне к 2028 году

Москва5 апр Вести.Новая лунная гонка началась между странами из-за возможности добычи на спутнике Земли полезного ресурса – гелия-3. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, США планируют закрепиться на Луне примерно к 2028 году, на несколько лет раньше, чем Китай.

Авторы статьи называют гелий-3 крайне редким на Земле элементом, однако на Луне его содержание гораздо выше. Уточняется, что в будущем гелий-3 может стать топливом для термоядерных электростанций.

Кроме того, конкуренция за право контролировать поверхность Луны также связана со значительными залежами льда, которые могут стать источником кислорода и питьевой воды для научных баз. При этом на обратной стороне спутника можно установить телескоп и уловитель радиоволн.

Американская лунная миссия "Артемида-2" – первое пилотируемое приближение к спутнику Земли за последние 52 года – стартовала 2 апреля с мыса Канаверал во Флориде. На борту корабля находятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

На момент 5 апреля космический корабль Orion преодолел уже три четверти пути до спутника Земли.