NASA планируют применять дроны и ИИ при создании базы на Луне

США намерены использовать дроны и ИИ при создании базы на Луне NASA планируют применять дроны и ИИ при создании базы на Луне

Москва1 июн Вести.Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании базы на Луне.

Об этом заявил глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан в разговоре с РИА Новости.

Он назвал ИИ одним из приоритетных направлений в ходе освоения спутника Земли. Предполагается, что он будет исследовать местность и выявлять подходящие места для посадки.

Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем пояснил Гарсиа-Галан

Ранее в NASA сообщили, что перспективная база на Луне будет готова к размещению астронавтов на длительные периоды в специализированных постоянных жилых модулях ориентировочно в 2030-х годах.