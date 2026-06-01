Москва1 июнВести.Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта (ИИ) при создании базы на Луне.
Об этом заявил глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан в разговоре с РИА Новости.
Он назвал ИИ одним из приоритетных направлений в ходе освоения спутника Земли. Предполагается, что он будет исследовать местность и выявлять подходящие места для посадки.
Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих системпояснил Гарсиа-Галан
Ранее в NASA сообщили, что перспективная база на Луне будет готова к размещению астронавтов на длительные периоды в специализированных постоянных жилых модулях ориентировочно в 2030-х годах.