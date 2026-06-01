Москва1 июнВести.Многолетнее взаимодействие с Российской Федерацией в рамках проекта Международной космической станции (МКС) окажет серьезную помощь Соединенным Штатам при планировании миссий на Луне.
Об этом заявил руководитель программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан в интервью РИА Новости.
Представитель американского космического ведомства признал, что за время совместной эксплуатации орбитального комплекса специалисты США переняли множество ценных практических навыков и организационных решений.
Гарсиа-Галан отметил, что накопленный за десятилетия опыт глобального партнерства в космосе является фундаментальным ресурсом, который позволяет оптимизировать подготовку к сложным долгосрочным экспедициям за пределы околоземной орбиты.
Ранее стало известно, что NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы.