В NASA отметили ценность опыта партнерства с РФ на МКС для лунной программы США

Москва1 июн Вести.Многолетнее взаимодействие с Российской Федерацией в рамках проекта Международной космической станции (МКС) окажет серьезную помощь Соединенным Штатам при планировании миссий на Луне.

Об этом заявил руководитель программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан в интервью РИА Новости.

Представитель американского космического ведомства признал, что за время совместной эксплуатации орбитального комплекса специалисты США переняли множество ценных практических навыков и организационных решений.

Гарсиа-Галан отметил, что накопленный за десятилетия опыт глобального партнерства в космосе является фундаментальным ресурсом, который позволяет оптимизировать подготовку к сложным долгосрочным экспедициям за пределы околоземной орбиты.

Ранее стало известно, что NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы.