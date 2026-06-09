Москва9 июн Вести.NASA объявило имена четырех астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии Artemis III, запланированной на 2027 год. Состав экипажа опубликован на официальном сайте агентства.

Состав экипажа следующий: астронавт NASA Рэнди Бресник, командир; астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Лука Пармитано, пилот; астронавт NASA Андре Дуглас, специалист миссии; астронавт NASA Фрэнк Рубио, специалист миссии говорится в заявлении

Астронавт Боб Хайнс был назначен запасным членом экипажа.

В NASA сообщили, что экипаж немедленно приступает к тренировкам по работе с системами космического корабля Orion, на котором они полетят в космос. Также они будут помогать разрабатывать пробные версии посадочных модулей Blue Origin и SpaceX.