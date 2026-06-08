Москва8 июн Вести.Итальянский модный дом Prada продолжил освоение космического направления, представив инновационный костюм под скафандров для астронавтов, которые отправятся к Луне в рамках миссии Artemis IV. Разработка велась совместно с компанией Axiom Space, известной своими проектами в области космической инфраструктуры, сообщает Reuters.

Презентация прошла в флагманском магазине Prada на Манхэттене. Директор по маркетингу бренда Лоренцо Бертелли отметил, что накопленные технологические ноу-хау дома моды вполне применимы для создания космической экипировки. Новый костюм оснащен встроенными в ткань вентиляционными трубками, которые обеспечивают охлаждение и циркуляцию воздуха во время выходов в открытый космос.

Ранее Prada и Axiom Space уже представляли полноценный скафандр, который изначально предназначался для высадки на Луну в миссии Artemis III. Однако NASA скорректировало планы: теперь Artemis III будет лишь демонстрационным облетом Земли, а посадка на спутник состоится именно в рамках Artemis IV. Двое астронавтов высадятся на Южном полюсе Луны, где проведут неделю научных экспериментов. Запуск миссии ожидается не ранее 2028 года.