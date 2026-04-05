На направляющемся к Луне корабле Orion возникла деликатная проблема с туалетом

Москва5 апр Вести.На космическом корабле Orion, на котором четверо астронавтов совершают полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида-2", возникла новая проблема с единственным туалетом - на этот раз из-за обледенения. Об этом рассказал руководитель миссии Джадд Фрилинг на пресс-конференции.

По его словам, была предпринята попытка выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключен к туалету.

У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда поделился информацией Фрилинг

Он уточнил, экипаж получил указание использовать складные устройства для мочеиспускания на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В итоге экипажу совместно с Центром управления полетами в Хьюстоне удалось устранить возникшие неполадки.

Помимо этого, Фрилинг упомянул, что у одного из астронавтов сломался личный компьютер, хотя остальные три устройства нормально работают.

По данным из СМИ, туалет на корабле стоит 23 млн долларов (1,8 млрд рублей).

2 апреля экипаж судна Orion столкнулся с предыдущей деликатной и чувствительной проблемой: на борту также перестал нормально функционировать туалет. Члены экипажа починили санузел и пошли спать на четыре часа.

Ракета-носитель с кораблем Orion, на котором четверо астронавтов облетят Луну в рамках миссии "Артемида-2", стартовала с мыса Канаверал 1 апреля. Экипажу предстоит за 10 дней облететь Луну и вернуться обратно. Это будет первым пилотируемом приближением к спутнику Земли за полвека. Человек еще не совершал настолько дальние космические путешествия.