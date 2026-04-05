Москва5 апр Вести.Астронавты миссии Artemis II пожаловались на странный запах гари на борту корабля Orion, сообщает издание The New York Post (NYP).

Запах появился из-за неисправности туалета стоимостью $23 млн.

Что касается запаха, я просто хотела убедиться, что вы все следите за записями EGS о запахе гари, который несколько раз исходил из унитаза приводит NYP слова астронавта Кристины Кох

Источник запаха так и не установлен, но он похож на "запах старого электрического обогревателя, который давно не использовали".

Ранее сообщалось, что корабль Orion преодолел половину пути до Луны.

Между тем президент США Дональд Трамп поблагодарил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за успешное начало лунной миссии.