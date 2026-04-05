Москва5 апрВести.Астронавты миссии Artemis II поделились впечатлениями от первого взгляда на обратную сторону Луны.
В состав экипажа входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.
По словам Кох, астронавты не сталкивались с подобным зрелищем.
Вчера вечером мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это просто потрясающезаявила Кох в интервью BBC
По ее мнению, темные участки являются интересной особенностью Луны.
Накануне стало известно, что экипаж лунной миссии сообщил о запахе гари на борту корабля. Проблема возникла из-за неисправности туалета стоимостью $23 млн.