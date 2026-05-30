Blue Origin может отложить участие в лунной программе США на год из-за New Glenn

Москва30 мая Вести.Взрыв ракеты New Glenn американской аэрокосмической компании Blue Origin может заставить последнюю отложить участие в лунной программе США как минимум на год. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на подсчеты бывшего сотрудника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что в NASA надеялись в 2027 году для поддержки миссии Artemis III испытать лунные посадочные модули как компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом, так и SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Миссия все еще может состояться, если в Штатах будут готовы сделать "большую ставку на непроверенную технологию лишь одной компании".

Из-за работ по восстановлению инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы Artemis III, задержка составит как минимум год говорится в материале

Ранее в The Washington Post сообщили, что взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin действительно может иметь долгосрочные последствия для всей американской космической программы. Неудачи Безоса увеличивают зависимость NASA от Маска. Ракета Blue Origin рассматривалась как альтернатива программе Starship от SpaceX.

29 мая тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде​​​. Blue Origin планировала модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, чтобы компания могла конкурировать с SpaceX.