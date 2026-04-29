Москва29 апр Вести.Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна созовет пресс-конференцию, в ходе которой намерена поделится информацией об аномальных явлениях предположительно внеземного происхождения. Об этом сообщает газета Newsweek.

Член палаты представителей Анна Паулина Луна пообещала провести пресс-конференцию, посвященную материалам или информации о явлениях "нечеловеческого происхождения"​​​. Этот шаг предпринят на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений пишет издание

Как отмечает издание, ранее конгрессвумен уже сообщала, что в одном из секретных помещений видела объекты, которые, по ее убеждению, имеют неземное происхождение. Тогда же она пообещала созвать пресс-конференцию, как только получит возможность раскрыть детали увиденного.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить "столько, сколько возможно" материалов, содержащих информацию о неопознанных летающих объектах.