Москва5 мая Вести.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о разговоре с Владимиром Зеленским о появлении украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, пишет газета Ilta-Sanomat.

Орпо также высказался о недопустимости нарушения воздушного пространства страны.

Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии сказал он

3 мая Министерство обороны Финляндии зафиксировало появление дрона в воздушном пространстве над районом, который прилегает к участку границы с РФ. Позднее пограничная служба Финляндии уточнила, что беспилотных летательных аппаратов было два.