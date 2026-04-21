Москва21 апр Вести.Советник директора космического центра имени Хруничева и бывший командующий Военно-космических сил (ВКС) РФ Владимир Иванов удостоен ордена Гагарина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ был размещен на портале официального публикования правовых актов.

За большой вклад в развитие отечественной космонавтики, производство ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу говорится в тексте указа

Иванов командовал ВКС с 1992 по 1996 годы. До этого он руководил космодромом Плесецк и был начальником управления космических средств Минобороны СССР и России.