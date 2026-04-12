Москва12 апр Вести.Первый вице-премьер России Денис Мантуров вручил награды сотрудникам предприятий российской ракетно-космической отрасли в ходе торжественной церемонии в Кремле.

Как уточняет ТАСС, Мантуров наградил генерального директора - главного конструктора ООО "Центр тренажеростроения и подготовки персонала" Валентина Шукшунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, коллектив госкорпорации "Роскосмос" - почетным знаком России "За успехи в труде", генерального директора НПО "Орион", ветерана боевых действий Игоря Головатика - медалью "За храбрость" II степени. Орден Мужества присвоили специалисту Центра информационной безопасности ФГУП "НТЦ "Заря", ветерану боевых действий Ивану Дегтяреву.

Кроме того, лауреатами премии российского правительства имени Юрия Гагарина в области космической деятельности стали советник генерального конструктора РКК "Энергия" Александр Александров, генеральный директор АО "Научно-производственный концерн "Барл" Сергей Басков, заместитель генерального директора по научной деятельности АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Александр Жуков, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана Вера Майорова, заместитель генерального конструктора по общему проектированию НПО им. С. А. Лавочкина Иван Москатиньев, начальник конструкторского бюро МГТУ им. Н. Э. Баумана Дмитрий Рачкин, генеральный директор АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой, генеральный директор АО "ЦНИИмаш" Василий Титов и руководитель подразделения ФГКУ "Войсковая часть" Юрий Угольников.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в России с 6 по 12 апреля будет проходить Неделя космоса. Глава государства отмечал, что космический потенциал РФ все активнее работает на экономику, безопасность, а также суверенитет страны.

Российский лидер также подчеркивал, что россияне искренне гордятся тем, что именно их соотечественник стал первым покорителем космоса.