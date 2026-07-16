РФ обратилась в ВТО, чтобы разрешить спор по углеродному регулированию ЕС Россия обратилась в ВТО для разрешения спора по углеродному регулированию ЕС

Москва16 июл Вести.Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы, чтобы разрешить спор в отношении Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как пояснили в ведомстве, третейская группа должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашения ВТО.

Россия считает, что ПКУМ – дискриминационный инструмент, который ЕС использует для неправомерного ограничения доступа на свой рынок для конкурентной импортной продукции. Кроме того, ПКУМ представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС говорится в заявлении

Ранее ЕС заявил о намерении смягчить ПКУМ и его возможные негативные последствия для иностранных производителей. При этом принятые в конце 2025 – начале 2026 года соответствующие акты не только не устранили существенных нарушений со стороны объединения своих международных обязательств, но и по ряду аспектов усилили конфликт между своим регулированием и правом ВТО.

В Минэкономразвития подчеркнули, что ПКУМ нарушает некоторые базовые правила Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле, например, режим наибольшего благоприятствования, уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов, запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта и другие.