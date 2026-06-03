Власти РФ готовы закрывать новые "лазейки" при импорте машин через ЕАЭС Мантуров не исключил новые меры против обхода правил ввоза авто в РФ

Москва3 июн Вести.Российские власти могут принять дополнительные меры против схем обхода правил ввоза автомобилей через страны ЕАЭС, если такие механизмы будут использоваться для поставок иностранных машин на льготных условиях. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью.

Мантуров в интервью "Коммерсанту" напомнил, что действующий механизм утилизационного сбора уже утвержден с ежегодной индексацией до 2030 года. При этом правительство намерено реагировать на попытки обхода существующих требований.

Будет несправедливо: подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства — и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили сказал Мантуров

По его словам, новые ограничения могут вводиться по мере появления схем поставок автомобилей иностранных брендов через партнеров по ЕАЭС. Вице-премьер подчеркнул, что многие модели, выпускаемые в России совместно с зарубежными компаниями, с учетом локализации производства и передачи технологий считаются российской продукцией.

Мантуров также отметил рост доли автомобилей отечественного производства на внутреннем рынке. По его данным, сейчас этот показатель превышает 60%, тогда как ранее находился на уровне 53–55%.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о решениях по утилизационному сбору, отметил, что действия РФ направлены на борьбу с серым импортом из третьих стран через территорию ЕАЭС, а не на ограничение поставок товаров, произведенных в ЕАЭС.