В ФТС заявили об отсутствии массового доначисления утильсбора на авто из ЕАЭС

ФТС опровергла рост числа доначислений по утильсбору на автомобили В ФТС заявили об отсутствии массового доначисления утильсбора на авто из ЕАЭС

Москва29 июн Вести.Информация о том, что доначисления утилизационного сбора владельцам ввозимых из стран ЕАЭС машин в последнее время приобрели массовый характер, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Федеральной таможенной службы России.

Ранее СМИ писали о массовых доначислениях утильсбора лицам, которые ввозят автомобили на территорию России из стран ЕАЭС.

Выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности. Суммы подлежащего уплате утилизационного сбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами для выявления фактов уплаты с нарушением установленного порядка говорится в сообщении

В ведомстве напомнили, что соответствующие мероприятия проводятся в трехлетний срок. Поэтому, как отмечается, в текущем году проверяют транспортные средства, ввезенные в 2023 году и позже. В ФТС добавили, что в 2026 году письма о необходимости доплаты утильсбора направляются тем, кто ввозил машины в 2023-2026 годах.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что решения по утильсбору связаны с защитой российского товаропроизводителя. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не ограничивает поставки продукции из стран ЕАЭС.