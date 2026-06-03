Мантуров: власти рассчитывают на рост авторынка России в 2026 году

Мантуров: правительство надеется на рост авторынка России в 2026 году Мантуров: власти рассчитывают на рост авторынка России в 2026 году

Москва3 июн Вести.Правительство рассчитывает на рост продаж новых автомобилей в России в 2026 году, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Результат во многом зависит от снижения ключевой ставки Банка России и желания россиян перейти от сохранения денег на депозитах к покупке "долгосрочных" товаров, отметил Мантуров.

С учетом того, что есть определенная положительная тенденция за первые четыре месяца, с осторожным оптимизмом рассчитываем, что она сохранится отметил Мантуров

Россия при помощи утилизационного сбора продолжит защищать свой рынок от "лазеек" по ввозу иностранных авто через ЕАЭС, пояснил первый вице-премьер. Серые схемы ввоза автомобилей в Россию через страны ЕАЭС​​ несправедливы по отношению к партнерам России.

Подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства. И при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили уточнил Мантуров

По его словам, совместно с зарубежными партнерами в России выпускают множество автомоделей, считающихся российскими при выполнении условий локализации и передачи технологий. Их доля на внутреннем рынке превышает 60%.