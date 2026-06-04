Москва4 июн Вести.Российский автопром по сравнению с прошлым годом показал рост в 13%. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Он сообщил, что за пять месяцев текущего года на рынке представлено 550 тысяч автомобилей, из них 500 тысяч – легковые.

13% роста с прошлогодним периодом. И что касается российского производства, это более 300 тысяч автомобилей, произведенных и реализованных на рынке, а это примерно 26% прирост прошлого года сказал Мантуров

Он выразил надежду, что ключевая ставка будет понижаться и тем самым потребители смогут приобретать больше автомобилей.

С учетом того, что мы сегодня запустили в Шушарах очередной автомобиль представительского класса, мы закрыли таким образом весь сегмент от самого доступного до представительского класса и люксового. Будет в том числе обновление новой линейки Aurus. Мы сегодня закрыли все эти ниши и вернули, инвесторов на площадки, которые ранее были задействованы западными производителями. Рассчитываем, что российский автопром будет пополняться новыми модификациями, номенклатурой и будет увеличиваться в объемах отметил он

Ранее Мантуров на полях ПМЭФ дал старт производству первой модели новой российской марки Senat – седана Senat 900.