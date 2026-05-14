Москва14 маяВести.Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России увеличили объем выпуска продукции на 21% в прошлом году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Такое заявление он сделал на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
Кроме того, он сообщил о росте спроса на продукцию со стороны зарубежных потребителей.
7 мая президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение выпуска гражданской продукции Ростех в условиях спецоперации.