Мантуров: в 2025 году предприятия ОПК РФ произвели на 21% больше продукции

Москва14 мая Вести.Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России увеличили объем выпуска продукции на 21% в прошлом году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Такое заявление он сделал на Съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия"​​​.

Кроме того, он сообщил о росте спроса на продукцию со стороны зарубежных потребителей.

7 мая президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение выпуска гражданской продукции Ростех в условиях спецоперации.