Мантуров: выручка РФ от экспорта вооружений в 2025 г составила 15 млрд долларов

Мантуров: РФ получила 15 млрд долларов выручки от экспорта вооружений в 2025 г Мантуров: выручка РФ от экспорта вооружений в 2025 г составила 15 млрд долларов

Москва14 мая Вести.Россия в прошлом году получила по линии военно-технического сотрудничества выручку в 15 миллиардов долларов, портфель заказов составляет почти 75 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как отметил Мантуров на съезде Союза машиностроителей России, результат достигнут несмотря на то, что безусловным приоритетом были поставки российскому Минобороны.

По линии ВТС в 2025 году наша выручка составила более 15 млрд долларов. Текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз сказал первый вице-премьер, его слова приводит "Интерфакс"

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил о планах РФ нарастить экспорт вооружений в страны Ближнего Востока.