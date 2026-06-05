В 2026 году выпустят несколько тысяч седанов новой российской марки Senat Алиханов: в 2026 году планируется выпустить несколько тысяч седанов Senat 900

Москва5 июн Вести.В 2026 году будет выпущено несколько тысяч седанов Senat 900 новой российской автомобильной марки. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По словам Алиханова, в следующем году планируется выпустить уже несколько десятков тысяч автомобилей марки Senat.

Мы надеемся, что они будут востребованы как в сегменте, собственно говоря, предпринимательском, так и придут в том числе в госзакупки со временем. Мы надеемся, что в этом году несколько тысяч уже сможем выпустить этих автомобилей. Сейчас идет работа вся над получением всех необходимых документов. А с следующего года это будут десятки тысяч авто разных модификаций – не только Senat 900, но и других, которые будут производиться на этом заводе. Вся линейка пока еще до конца не определена. Мы еще обсуждаем, потому что есть разные предложения, в том числе полностью разрабатывать платформу для этого завода здесь, в России сообщил Алиханов

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в России сообщили об официальном запуске производства автомобилей Senat.