Мантуров объявил о полном импортозамещении всех востребованных классов авто в РФ

РФ освоила последнюю нишу авторынка с запуском производства седана SENAT 900 Мантуров объявил о полном импортозамещении всех востребованных классов авто в РФ

Москва4 июн Вести.Запуск завода в поселке Шушары завершил цикл воссоздания в России производства автомобилей всех востребованных сегментов и классов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Мантуров на полях ПМЭФ дал старт производству первой модели новой российской марки Senat – седана Senat 900.

Сегодня мы присутствуем на зарождении нового российского бренда Senat. Через считанные минуты под этой маркой с конвейера завода в поселке Шушары сойдут первые автомобили представительского класса. Тем самым наш автопром заходит в этот сложный сегмент с высокой добавленной стоимостью сказал вице-премьер

По его словам, в части легковых машин сегодня в России представлено свыше 20 брендов и более 50 различных моделей. Как пояснил Мантуров, такое стало возможно благодаря оперативному перезапуску площадок, покинутых западными компаниями в 2022 году.

В свою очередь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин назвал запуск серийного производства автомобилей представительского класса Senat историческим событием, которое позволит восполнить нишу на рынке и обеспечить приток новых работников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что автопром Северной столицы вступает в новую эпоху и работает на укрепление технологического суверенитета России.