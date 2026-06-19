Москва19 июн Вести.Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область дал старт работе нового предприятия - "Штамповые технологии".

Высокоавтоматизированное прессовое производство расположено в Парке новых технологий "Соллерс" на территории индустриального комплекса УАЗ.

Сегодня мы стали свидетелями важного события на площадке "Авиастар" и ознакомились с планами по дальнейшему развитию авиационного комплекса, которые при поддержке Правительства реализует Госкорпорация "Ростех" по поручению нашего Президента. Каждые несколько лет здесь происходят радикальные изменения. Не буду называть конкретные цифры, но показатели по количеству самолетов, на которые они должны выйти, кратно увеличатся по сравнению с сегодняшним объемом отметил Мантуров

Первый вице-премьер также провел рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Русских и обсудил развитие промышленного потенциала региона, а также реализацию ключевых инвестиционных проектов.

Система господдержки помогает нашим предприятиям модернизировать мощности и создавать новые рабочие места, это способствует укреплению технологического суверенитета. Тесно сотрудничаем с федеральным Фондом развития промышленности. Начиная 2021 года ФРП профинансировал 32 проекта предприятий на сумму 23,9 млрд рублей. Со своей стороны постоянно развиваем и докапитализируем Региональный фонд развития промышленности. С 2021 года мы профинансировали 122 проекта по развитию предприятий на общую сумму 1,7 млрд рублей подчеркнул Русских

Также на мероприятии по запуску нового предприятия приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.

В присутствии почетных гостей началось серийное производство кузовных деталей для автомобилей бренда Sollers. В перспективе на мощностях предприятия будет налажена штамповка всех кузовных деталей и для автомобилей бренда УАЗ. Вся штамповка деталей кузовов осуществляется из российского оцинкованного металла, поставщиком которого выступает Магнитогорский металлургический комбинат.

Первый вице-премьер также ознакомился с планами по запуску производства полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9, который в этом году начнет производиться на мощностях Парка новых технологий "Соллерс". В настоящее время собрана и передана на сертификацию пилотная партия внедорожников. Полномасштабное серийное производство Sollers S9 (С9) по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов стартует в сентябре 2026 года.