Москва17 июл Вести.Максим Соколов поддержал традиции АвтоВАЗа. Сначала с Mercedes-Benz он пересел на Lada Aura в марте 2026 года, а теперь в его автопарке появился новый минивэн SKM M9.

Сколько таких минивэнов у главы компании, неизвестно. Но главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что на видео в салоне автомобиля находится Соколов.

Автомобили SKM M9 собираются на промплощадке АвтоВАЗа в Нижнем Новгороде. На минивэн ставится дизельный двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость машины составляет примерно 5 миллионов рублей. Серийная сборка начнется в сентябре этого года.

Покупателям будут предложены четыре модификации – грузовой фургон объемом 9,6 кубометра, минивэн на семь человек "Бизнес", минивэн на восемь посадочных мест "Трансфер" и микроавтобус в исполнении "Комфорт" на 9 пассажиров.

SKM M9 должен составить конкуренцию Sollers SF1 и "Соболю NN" от Горьковского автозавода.

Традиция использовать топовые модели для руководства Тольяттинского автозавода появилась еще во времена Владимира Каданникова, возглавлявшего АвтоВАЗ после распада СССР. Он ездил не только на бронированном Mercedes S-Class в сопровождении охраны на Toyota Land Cruiser, но и на удлиненном Lada Premier на базе ВАЗ-2110. Следующий директор Игорь Комаров в Тольятти ездил на семиместном Lada Largus, но в личном автопарке имел пару иномарок - Nissan GT-R и Volvo-S40. Бу Андерсон передвигался на Lada Largus VIP, а француз Ив Каракатзанис пользовался Lada Vesta и Lada X-Ray. Ладовский шеф-дизайнер Стив Матин предпочитал оранжевый Lada Vesta SW Cross.