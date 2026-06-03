Соколов назвал причины, по которым выпуск машин на АвтоВАЗе будет скорректирован Глава АвтоВАЗа допустил корректировку плана по выпуску автомобилей

Москва3 июн Вести.В прошлом году АвтоВАЗ выпустил 324,5 тысячи автомобилей, в этом году поставлена цель произвести 400 тысяч машин. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью ИС "Вести" допустил корректировку планов.

Он назвал причины, по которым это может произойти.

Любой план – это не догма, это лишь руководство и ориентиры для действия менеджмента. И, конечно, мы в зависимости от рынка будем корректировать свои производственные планы. Скажем так, мы можем произвести столько, сколько будет реализовано на рынке отметил Соколов

По его словам, в 2022 и 2023 годах была иная парадигма: завод продавал все, что мог произвести. Сейчас же АвтоВАЗ демонстрирует новый подход – "мы производим все, что можем продать".

Цыплят считают по осени или, в данном случае, по концу года добавил топ-менеджер

Максим Соколов подчеркнул, что если вторая половина года вдруг будет более оптимистичной для автопродаж, то предприятие сможет реализовать большие объемы продукции на нашем внутреннем рынке. Соколов также ранее назвал оптимальную ключевую ставку для разморозки авторынка.

Максим Соколов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). АвтоВАЗ подготовил несколько премьер для форума. Среди них презентация обновленной Lada Niva Legend. На ПМЭФ-2024 была показана Lada Iskra, а в 2025 году – кроссовер Lada Azimut. Продажи Lada Azimut стартуют в России этой осенью. В серийное производство кроссовер пойдет в сентябре.