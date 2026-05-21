Москва21 мая Вести.Дату презентации обновленной "Нивы" назвала пресс-служба АО "АвтоВАЗ". Обновленная Lada Niva Legend будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Новинка российского автопрома будет представлена 3 июня. Презентация новых моделей автопроизводителя из Тольятти стала традицией экономического форума. В 2024 году здесь была представлена Lada Iskra, в 2025 году – кроссовер Lada Azimut.

Звездами форума в Санкт-Петербурге станут три автомобиля - один из первых ВАЗ-2101 "Жигули", выпущенных в 1970 году, из коллекции музея завода; новейший кроссовер Lada Azimut, серийное производство которого стартует в третьем квартале 2026 года, и Lada Niva Legend с рядом значительных технических и эргономических улучшений пояснили в пресс-службе АвтоВАЗа

"Нива" (ВАЗ-2121) обновилась в год своего 49-летия. Все подробности ее обновления будут раскрыты в день открытия ПМЭФ-2026. Среди обновлений модели - новая оптика. Автомобиль уже предсерийно собирается на конвейере завода. Ежедневно с конвейера съезжает две-три машины обновленной версии "Нивы". Параллельно начата предсерийная сборка и Lada Azimut. В серийное производство этот кроссовер пойдет уже в сентябре. Особое внимание разработчики уделили прочности конструкции. Водительская дверь, например, рассчитана на 140 тысяч циклов грубого открывания и закрывания, пассажирские – на 50 тысяч циклов, а капот – на 7300.

Ранее стало известно, что свои новинки готовят УАЗ и Московский автозавод. Обновленный UAZ Patriot ("УАЗ Патриот"), который серийно будет выпускаться с осени, получит новую оптику, будет модернизирован салон, передняя панель, центральный тоннель, руль. "Москвич 3" также получит новый руль, ожидаются легкие изменение экстерьера.