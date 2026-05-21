Москва21 мая Вести.УАЗ готовит новинку для российского рынка. Это обновленный УАЗ "Патриот" (UAZ Patriot). Российский блогер KhaDm рассекретил новинку, опубликовав в своем блоге фотографии автомобиля.

В пресс-службе Ульяновского автозавода подтвердили, что рейстайлинговый внедорожник уже направлен на сертификационные испытания. Обновленный "Патриот" дебютирует осенью 2026 года. Но уже сейчас можно сказать, что в нем изменится.

Зафоткал обновленный "Патриот" с дизелем 2.0, который выдает 136 л.с. и 320 Н*м, 6-ступенчатой МКПП и электроуправляемой раздаткой написал блогер в своем Telegram-канале

Автор публикации разместил пять фотографий. Он уточнил, что обновленный российский внедорожник будет использовать агрегаты от китайской компании JAC. Также "Патриот" будет оснащаться бензиновым двигателем ЗМЗ "Про" мощностью 150 лошадиных сил. Обе версии будут оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаткой.

Машина получит обновленную медиасистему, переднюю панель, новый центральный тоннель, утолщенный обвод мультируля с кнопками.

В общем, по моему мнению, на вид стало приятнее поделился своим впечатлением от увиденной автоновинки блогер

На УАЗе появятся фронтальные подушки безопасности, передние парктроники, фары сохранят привычную форму, но станут диодными, а поворотники станут динамическими.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал презентацию своей обновленной "Нивы" 3 июня на ПМЭФ-2026. Пресс-служба автоконцерна назвала сразу три модели, которые станут звездами форума. Также стало известно, что обновился "Москвич 3". Главное обновление для этого кроссовера – новый руль.