Москва7 мая Вести.АвтоВАЗ в Роспатенте оформил патент на промышленный образец нового кроссовера. Ранее эта модель нигде публично не демонстрировалась. Изображения модели под названием "Автомобиль легковой" размещены в базе Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Документы на патентную защиту были поданы 22 декабря 2025 года, патент одобрен 6 мая 2026 года. Обладателем патента указан АвтоВАЗ.

Авторы дизайна — Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн отмечается на сайте Роспатента

Во время посещения президентом Владимиром Путиным АвтоВАЗа в январе 2025 года макет этой модели был показан главе российского государства. Это прототип Lada с индексом T-134. Концептуальный кроссовер – это проект "Нива-3", которую планируется разработать на российской компонентной базе. Новое поколение Lada Niva разрабатывался до ухода Renault из РФ на базе платформы CMF-B-LS от Renault-Nissan. По идее, название Т-134 должно было вызвать ассоциации с советскими технологическими достижениями – танком Т-34 и реактивным авиалайнером Ту-134.

В 2026 году в модельном ряду АвтоВАЗа появился новый кроссовер – Lada Azimut. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что ежегодно планируется производить до 70 тысяч машин этой модели. Эта модель – не замена для двух поколений "Нив", одновременно собираемых на конвейере в Тольятти – Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, а дополнение к ним. Когда стартует сборка третьего поколения "Нивы", пока не сообщается.